Padre baila afuera del hospital para animar a su hijo que lucha contra el cáncer [VIDEO]

En Facebook se ha vuelto viral la historia de Chuck Yielding, un hombre que baila afuera del hospital en el que se encuentra su hijo para animarlo en su lucha contra el cáncer. El hombre no puede ingresar a visitar al menor debido a unas estrictas medidas que adoptó el centro médico por la pandemia del nuevo coronavirus.

Aiden, de solo 14 años, se encuentra en un tratamiento contra la Leucemia en un hospital de Texas, Estados Unidos. En este lugar tienen como regla solo dejar entrar a un familiar por paciente y es su madre Lori quien lo va a visitar siempre. Sin embargo, su padre no quiso ser ajeno a la situación y tuvo una gran idea para levantar sus ánimos.

En el video que se hizo viral en Facebook se puede ver cómo al hombre haciendo divertidos pasos de baile está afuera del estacionamiento del lugar con una ropa sumamente llamativa. Mientras tanto su hijo lo ve por una de las ventanas del hospital y se divierta tratando de imitar sus singulares pasos.

“Haría lo que fuera para animarle un poco y hacerle saber que no está solo. Estamos con él”, dijo Chuck para una entrevista con la cadena de televisión KLTV. Por su parte, Aiden dijo “Es divertido verle pensar lo que va a preparar. A veces me anima. Me hace sentir como si estuviera allí, ¿sabes? Es muy divertido”.

