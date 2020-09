Cartero se toma selfies con todos los animales que encuentra durante su recorrido [FOTOS]

View this post on Instagram

Boa noite Amigos!! Quando faço é por Amor a eles e não pra ego ou benefícios próprios.. Em uma avenida do bairro onde moro tem um depósito de gás, e lá ficam 3 cachorros e o funcionário que os alimenta, sempre vejo potes nas laterais e até o funcionário chumbou com cimento pra ninguém retirar do chão.. Hoje fui lá e deixei um saco de ração pra ajuda-lo e o funcionário ficou super feliz... Os cachorros precisam de um tratamento veterinário, 2 são bonzinhos e não será difícil de levar na clínica, só um que é bem medroso.. suspeito que estão com baixa imunidade ou doença do carrapato, se alimentam mais estão magros 😥 quero comprar Simparic pra eles na semana que vem, ajudem o Carteiro na vaquinha online no linktree, falta pouco pra chegar o valor estimado, preciso pagar a conta da #layd também, tenho conta poupança no meu perfil na Bio.. Deus abençoe e obrigado pelo carinho e pela força de vcs 😃🙌🙏