¿Ves al fantasma oculto entre calaveras y calabazas? El reto visual que muy pocos superan [FOTOS]

Una imagen compartida en Facebook presenta un nuevo reto visual que ha puesto en aprietos a miles de usuarios alrededor del mundo. El desafío de nivel experto consiste en hallar un fantasma en poco tiempo, mientras pones a prueba tu vista y agilidad mental.

El divertido juego ha sido catalogado como uno de los retos más difíciles publicados hasta la fecha, por lo que no es de extrañar que se haya vuelto tendencia en varias redes sociales.

Solo tienes 30 segundos para encontrar al fantasma que luce una diminuta sonrisa, que está escondido entre varios dibujos de calaveras y calabazas. El tiempo es corto por lo que te recomendamos concentrarte y mover tus ojos con rapidez.

Solo tienes 30 segundos para descubrir dónde está el fantasma. Foto: thedudolf / Facebook

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tus respuestas. De cualquier forma, esperamos que no hagas trampa e intentes superarlo por tu cuenta.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza hasta la última foto para saber dónde está oculto el fantasma.

