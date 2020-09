Diputado japonés se justifica por ver videos de cocodrilos durante una sesión en el congreso

Una fotografía de un diputado en Japón circuló por Facebook y otras redes sociales el pasado mes de mayo. La imagen lo muestra viendo un anuncio de un enorme cocodrilo mientras se realizaba una sesión en el Parlamento de su país. Ahora, el político ha ofrecido disculpas y admitió ser admirador de estos reptiles.

Hirai Takuya fue el punto de críticas por ver desde su tableta el video de uno de estos depredadores, tan solo nueve minutos después de iniciarse la discusión de un proyecto de ley.

“Tomé asiento, encendí mi tableta y había un anuncio mostrando a un cocodrilo que cruzaba una calle de un campo de golf. Si el video hubiese sido de otra cosa que no fuese un cocodrilo, no creo que hubiera pasado tanto tiempo viéndolo, pero me gustan los cocodrilos”, se justificó el político a la cadena TBS.

En un principio, el diputado de la Cámara Baja aseguró que solo había visto unos segundos del anuncio, pero testigos lo contradijeron y sostuvieron que vio al reptil por lo menos cinco minutos sin saltar el anuncio.

Cabe resaltar que la noticia causó una ola de indignación y también bromas en Facebook y otras redes sociales.

