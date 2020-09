¿Puedes ver los cuatro tigres molestos? El reto viral que pone a prueba tu vista [VIDEO]

Un nuevo reto visual compartido en Facebook se ha puesto de moda entre miles de usuarios. El challenge consiste en localizar a cuatro tigres con los rostros molestos entre varios de ellos con caras alegres.

Este desafío se ha vuelto tendencia en varias redes sociales frustrando a muchos internautas, ya que demoraron demasiado en ubicar a todos los felinos. Para cumplir con éxito el objetivo tienes un plazo máximo de 20 segundos.

El divertido juego publicado por Noticieros Televisa ha sido catalogado como uno de los retos más difíciles creados hasta ahora. Por ello, te recomendamos, concentrarte y mover tus ojos muy rápido para lograrlo.

Solo tienes 20 segundos para encontrar a todos los tigres molestos. Foto: Noticieros Televisa

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tus respuestas. De cualquiera de las dos formas, esperamos que no hagas trampa e intentes superarlo por tu cuenta.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza hasta la última foto para saber dónde están ocultos estos animales.

