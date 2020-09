En tiempos de aislamiento social como medida para frenar el rápido avance del coronavirus, muchas personas optaron por meterse de lleno a las redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube para buscar algún pasatiempo que les permita distraerse y mantenerse ocupados en casa.

Los desafíos visuales se volvieron uno de los hobbies más populares y algunos de ellos se vuelven virales en TikTok y Facebook, debido al complicado nivel de dificultad que muchas veces tienen. Uno de los más recientes challenges viralizados que aparenta ser algo sencillo exige al participante encontrar una respuesta en tan solo diez segundos.

Como podrás notar en el siguiente video, compartido en TikTok por la usuaria llamada Lorena Guzman, para poder dar por concluido este nuevo reto visual, deberás ubicar el número 2020 en una imagen proporcionada por la usuaria.

Si bien a primera vista aparenta ser algo muy fácil, lo cierto es que miles de usuarios de TikTok y Facebook no pudieron encontrarlo en solo diez segundos. Aquí te dejamos el video para poner a prueba tu agudeza visual. Recuerda que solo tienes un tiempo limitado para dar con su paradero.

Si no has podido hallar este número en la imagen mostrada en el video viral, no te preocupes, ya que aquí te dejamos la respuesta correcta. Para poder encontrar el número 2020 solo debes revisar la diagonal formada desde el extremo derecho de la imagen.

Si pese a eso no pudiste dar solución a este desafío visual de TikTok, te invitamos a revisar la galería ubicada en la parte superior de esta nota.

TikTok, últimas noticias: