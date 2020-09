Un curioso video compartido en Facebook ha generado sorpresa en miles de usuarios, puesto que en estas imágenes se mostró la peculiar conducta que tuvo una perrita al ser regañada por su dueña por haber destruido su cama nueva.

La cachorra tuvo una peculiar conducta para apaciguar la ‘furia’ de su querida ama y la escena se hizo viral en países como México, España y Estados Unidos.

Tal como comentó la joven quien registró este video, que logró superar las 200.000 reproducciones en Facebook, ella había regresado de hacer algunas compras y descubrió que la nueva cama que compró para su engreída estaba totalmente destruida. Al ver que su mascota estaba al lado de este desastre, no dudó en recriminarle por lo ocurrido.

“¿Dónde vas a dormir ahora? Has roto toda tu cama. Eso no se hace, eres una malcriada”, se le escucha decir a la mujer mientras regañaba a su mascota, la cual no tuvo mejor idea que estirar sus patas y acercarse a ella para que deje de gritarle.

Como era de esperarse, la ‘disculpa’ de esta cachorra se hizo viral en Facebook y ha desatado una ola de comentarios, en los que piden que la joven se apiade de su mascota, pues se muestra arrepentida de lo que hizo.

“Qué linda, me muero de ternura”, “No la castigues, es una dulzura”, “Se nota que está arrepentida, ten un poco de piedad”, fueron algunos de los miles de comentarios que actualmente figuran en dicho video de Facebook. ¿Quieres ver esta peculiar escena por tu cuenta? Revisa el clip dejado en esta nota.

