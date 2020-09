Among Us es el juego más popular actualmente en varios países del mundo y gracias a ello una usuaria de Twitter se inspiró en sus personajes para hacer una portada en su cuaderno de Matemáticas. La joven no esperaba que su publicación se volviera viral en diversas redes sociales.

La tuitera consiguió uno de los montajes con más éxito en las redes sociales sobre este juego. En la imagen se observa a un tripulante de espaldas a un impostor. Ella misma ha explicado la escena y concluyó que las Matemáticas tendrían el papel del asesino y ella interpretaría un jugador corriente.

La imagen viral ha obtenido 53.000 ‘me gusta’ y más de 6.000 retuits. Muchos de los usuarios felicitaron a la joven por su creación e intentaron copiar el boceto.

Among Us es un juego lanzado hace casi 2 años y que durante la pandemia del coronavirus ha logrado captar la atención de millones de personas, quienes lo juegan diariamente.

El juego es simple: una nave espacial con un máximo de 10 personas que intentan descubrir cuál de ellos es el impostor.

