Enseña a crear escultura del ‘tripulante muerto’ de Among Us y resultado sorprende a fans del videojuego [VIDEO]

No hay duda de que Among Us se ha convertido en uno de los videojuegos más populares de los últimos meses en redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube, debido a que en él se pueden recrear divertidas ‘discusiones’ entre amigos.

Si eres de las pocas personas que no conoce nada de Among Us, te contamos que se trata de un videojuego en el que se deberá ubicar a un ‘impostor’ dentro de una nave de tripulantes. Los jugadores, los cuales pueden ser un máximo de 10 usuarios, deberán ir descartando posibilidades y así encontrar a la persona que ha estado ‘saboteando’ la misión. El aplicativo ha ganado una popularidad enorme y es por ello que, actualmente, en redes sociales abundan los videos relacionados con estos simpáticos personajes.

Italia Quiroz, una joven artista mexicana, aprovechó la gran acogida de este videojuego y lanzó en TikTok un tutorial en el que enseña a crear unas esculturas en plastilina con la forma de los personajes que aparecen en Among Us.

Su más reciente creación la ha vuelto viral en redes sociales, puesto que logró recrear una réplica exacta del ‘tripulante muerto’ que aparece en Among Us. Como se puede apreciar en el video compartido en TikTok, la artista mexicana diseñó una figura del ‘death body’ que aparece cuando uno de los tripulantes es asesinado por un ‘impostor’.

Como se ve en las imágenes, que lograron superar más de 160.000 reproducciones en TikTok, la artista muestra paso a paso el proceso aplicado para crear esta escultura de Among Us. El resultado se hizo tendencia en poco tiempo.

Mira el video viral de TikTok

TikTok, últimas noticias: