Una imagen publicada en Facebook ha dejado frustrados a miles de usuarios, ya que presenta un nuevo reto visual. El difícil desafío consiste en encontrar los cinco animales que aparecen en el curioso dibujo. ¿Podrás dar solución a este ‘challenge' que ya es tendencia en redes sociales?

El divertido reto compartido por Noticieros Televisa debe ser resuelto en solo 20 segundos, tiempo que muchos catalogan como muy corto, pero que ha sido suficiente para que algunos cibernautas lo puedan superar.

Los animales a hallar son: dos libelulas, dos ranas y un pez, los cuales están escondidos en un pantano que alberga varias flores y plantas.

Debes encontrar dos libélulas, dos ranas y un pez. Foto: Noticieros Televisa / Facebook

Respuesta:

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido resolverlo o quieres confirmar tus respuestas. De cualquiera de las dos formas, esperamos que no hagas trampa e intentes superarlo por tu cuenta.

La respuesta a este reto visual de Facebook puedes encontrarla en nuestra galería de arriba. Desliza hasta la última foto para saber dónde están ocultos estos animales.

