¿Ves las cuatro gomas de mascar mordidas? El difícil reto visual que pocos superan [FOTOS]

Una imagen compartida en Facebook presenta un nuevo reto visual que ha tomado por sorpresa a miles de usuarios. El ‘challenge’ dejó frustrados a varios internautas que intentaron superarlo en un tiempo límite de 15 segundos. ¿Podrás hacerlo?

El desafío consiste en localizar cuatro gomas de mascar mordidas escondidas entre otras decenas de estos dulces. El reto puede parecer sencillo, sin embargo, es uno de los más complicados hasta la fecha.

Te sugerimos que relajes tu vista y pongas atención a los detalles. Además, puedes dividir la imagen en varios segmentos para que resulte más fácil.

Encuentra las 4 gomas de mascar ocultas en solo 15 segundos. Foto: Noticieros Televisa

Respuesta:

Si has llegado aquí es porque quieres confirmar tu respuesta o no has podido resolver el reto. De cualquiera forma, esperamos que no estés haciendo trampa y hayas intentado superarlo.

La respuesta de este reto compartido por Noticieros Televisa en Facebook se encuentra en nuestra galería de arriba. Desliza las imágenes para conocer dónde estaban ocultos los dulces.

