Joven enseña a dibujar como todo un profesional en pocos segundos y es un éxito [VIDEO]

Un joven ha causado gran sensación en YouTube, TikTok y Facebook al publicar un video donde reveló su truco secreto para dibujar como todo un profesional y en pocos segundos. Miles de usuarios quedaron sorprendidos al ver el tutorial que el artista compartió en sus redes sociales.

Tal como se puede ver en el video viral, que tiene más de un millón de reproducciones en YouTube, el muchacho dibujó una línea horizontal y once líneas verticales para iniciar el retrato.

El autor del video reveló algunos de sus trucos para dibujar un paisaje, utilizando un lápiz. Miles de sus seguidores en las redes sociales terminaron impactados al ver el resultado de su retrato profesional.

“Es impresionante”, “lo he intentado y me salió muy bien", “parece como si fuera difícil, pero no es así. He dibujado en pocos minutos y como un profesional”, “soy pésima para dibujar y gracias a este tutorial pude hacerlo”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios de YouTube.

