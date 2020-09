Vicho Goya: el tiktoker peruano que causa furor con su hilarante forma de enseñar japonés [VIDEO]

Entretener y hacer reír a la gente. Esos son los principales objetivos con los que Javier Goya decidió incursionar en TikTok para dar a conocer parte de la cultura japonesa de una forma amena y divertida. A siete meses de haber creado su cuenta en la plataforma de entretenimiento, se ha convertido en uno de los tiktokers peruanos con más seguidores en la red.

Pero, ¿qué es lo que lo diferencia de los demás influencers y cuál es la fórmula de su contenido que lo ha llevado a ganar popularidad en tan poco tiempo? La República converso con él y contó algunos detalles detrás de sus hilarantes videos, que han obtenido gran éxito en la famosa red social.

-¿Con qué propósito ingresaste a TikTok?

Yo ya llevo haciendo contenido en redes sociales desde hace cinco años, en YouTube, sobre todo. Entré por influencia de un empresario a quien yo sigo en redes, que habla sobre emprendimiento digital. Él decía que la aplicación del momento es TikTok y el alcance orgánico que tiene en estos momentos es como YouTube e Instagram hace mucho tiempo atrás. Entonces, cuando escuché eso, decidí probar. Yo tenía cierta duda si meterme en esta plataforma o no, porque veía que solamente era para niños que están bailando y nada más. Empecé a investigar un poco el tema y dije: ¡ah, mira!, yo sí puedo crecer acá.

Me propuse como una especie de reto: entrar a TikTok, pero con el fin de crecer. Entré pensando en una estrategia y pensando en qué podía funcionar. Pero, sobre todo, sabía que eso debía estar acompañado de un motivo poderoso. Ya no solo me bastó con decir quiero crecer, sino que debía pensar en el porqué, y este fue hacer reír a la gente.

-¿Por qué escogiste el tema de la cultura japonesa?

Aparte de tener raíces japonesas por parte de la familia de mi mamá, yo escogí el tema del idioma japonés porque en YouTube probé con un personaje que se llama Sawada Shinsei. Es un japonés que habla de sus experiencias y anécdotas en Perú. Vi que a la gente le gustaba este personaje, porque uno de los videos se hizo viral en esta red. Entonces, dije: “Si esto funciona en YouTube, también va a funcionar en TikTok”. Lo probé y funcionó como lo esperé.

-¿Cómo definirías exactamente el contenido que subes a TikTok?

Mi contenido es cultura e idioma japonés con una picardía latina.

-¿Está dirigido para un público específico?

Es un público, no tanto específico, porque son latinos que les interesa toda la onda asiática, pero también que entienden ese humor latino. Yo estoy seguro de que por más de que estoy hablando en japonés, el humor que manejo no lo van a entender todos de la misma manera.

-¿Fue fácil lograr la gran cantidad de seguidores que tienes actualmente (225.000)?

Empecé mi cuenta desde febrero. Tuve cierto grado de dificultad al inicio, cuando trataba de entender un poco mejor el algoritmo del sistema, pero, comparado con YouTube o con Instagram, ha sido bien fácil. La ventaja que tuve es que entré a TikTok con una estrategia pensada, sabía en lo que me iba a centrar específicamente y el tiempo que iba a emplear para la cuenta. Lo pensé todo de manera bien matemática y fui creciendo de a pocos.

Siempre he mantenido el concepto de lo quiero subir como contenido, que está ligado con el personaje que tengo en TikTok, y sí me resultó fácil. Los comentarios de la gente también me ayudan, porque ya se me hace más fácil entender qué es lo que quieren.

-A parte de invertir tiempo en tus redes sociales, ¿a qué otra cosa te dedicas?

Soy comunicador. Diseño, redacto y edito videos.

-¿Crees que TikTok es una herramienta útil para las personas, aparte de ser una plataforma de entretenimiento?

Sí, por supuesto. En el tema de difusión de ideas, de lo que está sucediendo en estos momentos, es poderosísimo. Aquí encuentras muchos profesionales. Incluso periodistas que están aprovechando la plataforma para difundir. He encontrado un par de locutores de radio que tocan el tema de locución en TikTok y empiezan a ganar seguidores por difundir sobre ello, o también hay algunas cuentas de información de actualidad, donde te puedes enterar de lo que sucede, incluso, en varios países. También hay quienes difunden temas de gastronomía, de otras temáticas, que también te da lugar para una oportunidad de negocio.

-¿Qué le dirías a alguien que como tú quisiera convertirse en tiktoker subiendo contenido propio?

Yo le recomendaría que, primero, delimite o escoja su nicho, es decir, su público objetivo. Que tenga una estrategia. Que entre pensando qué cosa es lo que quiere hacer, con un tema específico, y que se divierta. Sobre todo, divertirse, porque si lo haces pensando únicamente en la estrategia o en la plata y no en el por qué lo hago, te vas a aburrir y vas a abandonar la toalla.