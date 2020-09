Debido a la pandemia del coronavirus se han implementado una serie de medidas a fin de frenar el rápido avance de esta enfermedad. En ese contexto, miles de personas se han ‘refugiado’ en los videojuegos para así poder distraerse en sus hogares.

Uno de los pasatiempos favoritos de cientos de usuarios ha sido Among Us, un videojuego que se ha vuelto uno de los más populares en redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube por las divertidas ‘discusiones’ que se pueden generar entre amigos.

Para sorpresa de miles de usuarios de TikTok, un grupo de jóvenes despertó su creatividad y diseñó una versión ‘realista’ de este famoso videojuego. El resultado fue compartido en esta red social y se ha vuelto viral en países como México, España, Perú y Estados Unidos.

Si eres de las pocas personas que no conoce nada de Among Us te contamos que se trata de un videojuego en el que se deberá ubicar a un ‘impostor’ dentro de una nave de tripulantes. Los jugadores deberán ir descartando posibilidades y así encontrar a la persona que ha estado ‘saboteando’ la misión.

Pese a que este juego solo es posible de utilizar en dispositivos móviles y computadoras, lo cierto es que un grupo de jóvenes españoles decidieron lanzar una versión ‘realista’ del popular pasatiempo y el resultado se hizo viral en TikTok.

Como se puede apreciar en el video compartido en redes sociales, una ‘tiktoker’ española se juntó con sus amigos para recrear una partida de Among Us en su propia vivienda.

Para poder darle un poco de ‘realismo’ a su partida, los jugadores se vistieron como los ‘tripulantes’ y fueron en busca del ‘impostor’, el cual se encargaría de acabar con la vida de todos, antes de que fuera puesto en evidencia.

El divertido video fue aplaudido por millones de fanáticos del videojuego Among Us, por ello se volvió tendencia en poco tiempo y logró alcanzar más de seis millones de reproducciones en TikTok y cientos de comentarios en los que felicitaron el buen humor que tuvo este grupo de muchachos.

