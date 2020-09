En Facebook fue publicada una imagen que puso a prueba a miles de cibernautas, ya que presenta un nuevo reto visual. El desafío consiste en encontrar los tres carritos de compras a los que les falta una rueda.

El entretenido ‘challenge’ pone a prueba el sentido de tu vista y rapidez, ya que debe ser superado en solo 30 segundos. Por ello, varios usuarios acabaron frustrados cuando quisieron resolverlo.

Este desafío hecho por Noticieros Televisa y compartido en varias redes sociales, como Facebook, ha causado furor por lo complicado que es hallar uno de los tres carritos. “Jamás lo pude haber encontrado", aseguró uno de los internautas cuando conoció la solución.

El desafío debe ser superado en solo 30 segundos. Foto: Noticieros Televisa/Facebook

Respuesta

Si has llegado hasta aquí, es porque no has podido superar el reto visual con éxito o deseas confirmar tu respuesta. De cualquiera de las formas, esperemos que no hagas trampas.

La respuesta a este desafío la puedes hallar en nuestra galería de arriba. Solo desliza hasta la última foto para conocer dónde se ocultan los carritos de compras sin una rueda.

