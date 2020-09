Joven construye 'silla de ruedas todoterreno’ para que su pareja pueda recorrer cualquier lugar [VIDEO]

En YouTube se ha vuelto viral la historia de un hombre, quien construyó una ‘silla de ruedas todoterreno’ para que su esposa, quien quedó con las piernas paralizadas después de un accidente, se pudiera transportar. El video que muestra este curioso vehículo se ha hecho tendencia en redes sociales.

Cambry Kaylor, la novia de este youtuber, tuvo dicho accidente en el 2015, lo que provocó que no pudiese volver a caminar. Ante esto su esposo, Zack Nelson, conocido en redes sociales como Jerry Rig Everything, creó un vehículo todoterreno al cual bautizó como la ‘no silla de ruedas’ o The Rig.

Según contó Kaylor en una entrevista para Bored Panda, cuando el hombre hizo el primer prototipo de este transporte, ella se sintió muy cómoda, pues podía ir a pasear por su cuenta sin tener que empujar su silla de ruedas convencional, lo que le provocaba un fuerte dolor en los hombros.

Un tiempo después, decidieron comenzar a crear más de estos vehículos para comercializarlos. “El desafío más difícil al desarrollarlo es el precio. Queríamos crear algo que fuera asequible para todos. Encontrar componentes de calidad y un diseño lo suficientemente simple al precio más barato posible llevó bastante tiempo”, contó Zack.

Finalmente, la pareja le puso al aparato un costo de 4000 dólares, precio que mucho más bajo que otros modelos en el mercado. Además de su valor, una de las características más resaltantes de el vehículo The Rig es que es sumamente silenciosa y puede llegar a alcanzar una velocidad de 20 kilómetros por hora.

