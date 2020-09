En los últimos meses, Facebook y otras redes sociales han tomado un rol protagónico en la vida de miles de personas en el mundo. De esta manera, los retos visuales, compartidos en estas plataformas, han sido los que más han entretenido a varios usuarios durante este tiempo.

Un nuevo reto viral consiste en localizar las tres bombas apagadas ocultas dentro de varias que tienen la mecha prendida. Para realizarlo, los internautas necesitan superar el desafío en menos de 30 segundos.

Para reconocer las bombas apagadas, debes ver si no tiene el pequeño punto rojo en la mecha. Esta mínima diferencia con las demás ha dejado frustrados a miles de usuarios, que han intentado resolver el challenge compartido en Facebook por Noticieros Televisa.

¿Podrás encontrar las 3 bombas apagadas? Foto: Noticieros Televisa

Respuesta

Si has llegado hasta aquí es porque no has podido superarlo o vienes a cotejar las respuestas. De cualquier manera, esperamos que no estés haciendo trampa. En nuestra galería de arriba podrás conocer la respuesta.

