Joven finge estar enojada con su perrito y este tiene tímido gesto para acercarse a ella [VIDEO]

A través de Facebook, fue publicado un video que se ha vuelto tendencia en diversas redes sociales. ¿De qué se trata? Un pequeño perro mostró un tierno comportamiento tras ver que su dueña se había enojado con él.

La joven propietaria de esta mascota permanece sentada sobre la mesa, mientras finge estar disgustada con el can. El animal parece estar ‘confundido’ por la actitud de su dueña y trata de acercarse sigilosamente hacia ella.

Levanta una patita intentando tocarla, pero su timidez no le permite concretar el acercamiento hacia su dueña. Mientras tanto, la muchacha intenta no reír frente a la cámara para no ser descubierta.

Este peculiar episodio llamó la atención de una gran cantidad de usuarios en las redes sociales, principalmente en Facebook. Estas imágenes ya son tendencia en países como México, España y Estados Unidos, donde los internautas han dejado divertidos comentarios sobre la publicación.

