Un profesor español fue el protagonista de un divertido video que se ha vuelto viral en TikTok y otras redes sociales. En la grabación se vio cómo el maestro da unas recomendaciones, de manera entretenida y al ritmo de una canción de Queen, para sus alumnos por la vuelta a clases.

El regreso a clases de manera presencial en España ha generado controversia en las redes, ya que hay gente que se opone; mientras, otras personas están de acuerdo en que los estudiantes vuelvan a las aulas con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios del nuevo coronavirus.

En Tiktok, Marcos Ortiz, un profesor español de Educación Física, hizo un clip en el que busca aleccionar a sus alumnos y que así cumplan todas las normas planteadas por las instituciones educativas.

“No nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, las manos hay que lavar. Hey, tápate la boca si vas a estornudar. De lejos hay que saludar”, canta el profesor al ritmo de la popular canción “Another one bites the dust” de Queen.

Las recomendaciones de Ortiz se han vuelto virales y causaron furor en diversas redes sociales. El video de TikTok obtuvo miles de reproducciones y toda clase de comentarios positivos.

