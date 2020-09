Un perro callejero ha enternecido el corazón de miles de usuarios de YouTube y otras redes sociales tras viralizarse su triste historia. Un hombre que recorría las carreteras de Washington DC, en Estados Unidos, encontró al cachorro, que fue abandonado en deplorables condiciones.

El video viral, que cuenta con más de 138.000 reproducciones en el canal El Dodo de YouTube, registra el preciso instante en que el rescatista llevó al animal a un hospital para salvar su vida.

“A primera vista, no hubieras ni pensado que aún estaba vivo. No podíamos creer que lográramos llegar a tiempo al veterinario, porque este perro no se veía nada bien”, comentó el autor del video viral, que ha causado gran conmoción en las redes sociales.

Luego de una semana de tratamientos, el cachorro logró ponerse de pie por su cuenta. La segunda semana, el animal se veía con más energía.

Al conocer su historia, una mujer estadounidense decidió adoptar al pequeño perro y ahora luce totalmente diferente. Aquí te compartimos las imágenes de YouTube.