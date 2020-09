Los usuarios de las redes sociales han sido testigos de las más emocionantes historias. En esta ocasión, un pequeño perro logró conmover a una gran cantidad de personas en TikTok, pues fue captado en un emotivo comportamiento mientras hablaba con su dueña, a quien no veía en mucho tiempo, a través de una videollamada.

Las imágenes fueron compartidas por el novio de Emma, la dueña de este can. El joven se había quedado al cuidado de este cachorro y, cuando supo que el can vería a su propietaria a través de Internet, no dudó en capturar su conmovedora reacción.

Tal como se aprecia en el video, la muchacha no puede evitar emocionarse al ver a su querida mascota y ambos acaban protagonizando una cautivadora escena que se hizo viral en TikTok y otras plataformas.

Además de la conducta de este perrito, el novio de su dueña compartió imágenes de su cariñoso reencuentro, que se produjo tras varios días de lejanía. Los usuarios de TikTok dejaron cientos de comentarios que dejan ver lo emocionados que quedaron al ver cómo reaccionaba esta pequeño perro.