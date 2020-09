Miles de usuarios de redes como TikTok y Facebook han quedado conmovidos luego de ver un video en el que se mostró la increíble reacción que tuvo un perro al darse cuenta que su ama se descubrió mientras dormía junto a él.

La dueña del animal que protagoniza este viral de TikTok había instalado una cámara de seguridad para poder monitorear el comportamiento del can mientras ella dormía. Sin embargo, jamás imaginó que, al revisar las imágenes, descubriría el tierno gesto que tuvo su mascota para que ella no pase frío por la noche.

Como se puede apreciar en estas imágenes, las cuales superan más de 9 millones de reproducciones en TikTok y Facebook, el pequeño can descansaba junto a su querida ama, mientras que ella duerme plácidamente sin preocupación alguna.

Sin embargo, de un momento a otro la joven hizo un movimiento involuntario y lanzó parte de su frazada a un lado. Es en este instante que el can no dudó en cubrirla nuevamente para que ella no sintiera frío y siga durmiendo con comodidad.

La tierna escena no pasó desapercibida y se volvió tendencia en TikTok y otras redes sociales, donde ha recibido todo tipo de comentarios. Miles de usuarios felicitaron a la joven por la amorosa mascota que tiene y otros no dudaron en contar algunas experiencias que vivieron con sus propios perros.