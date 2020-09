Travieso perro intenta caminar sobre tronco y protagoniza divertida escena [VIDEO]

En redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube se suelen compartir video virales que tienen como protagonistas a los animales, los cuales se roban el corazón de miles con sus disparatadas ocurrencias.

Esta vez un travieso can ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, debido a la peculiar y divertida escena que protagonizó luego de desobedecer las órdenes de su dueña e intentar ejecutar un temerario acto.

Tal como se observa en las imágenes de TikTok, el can se encontraba paseando con su ama por el campo, pero al ver que había un tronco colocado un pequeño lago, no pudo evitar intentar cruzarlo por su cuenta.

Como era de esperarse, el can no pudo calcular bien sus pisadas y terminó dándose un chapuzón en esta pequeña laguna. La dueña de la mascota no pudo evitar registrar esta escena en video y no dudó en compartirlo en TikTok, red social en la que miles rieron a carcajadas por este singular ‘fail’.

Cabe resaltar que el clip recibió más de 5.000 reproducciones tras ser divulgado en TikTok y YouTube, donde se volvió tendencia rápidamente. En la parte baja te dejamos el video con esta curiosa escena que es toda una sensación en redes sociales.