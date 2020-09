Trabajó como albañil para graduarse de enfermero y celebra su logro con sus excompañeros [FOTOS]

Superó las adversidades. El nombre de Manuel Chimas se ha convertido en tendencia a través de Facebook y otras redes sociales. ¿La razón? Este hombre compartió una fotografía en la que cuenta que pudo graduarse como enfermero, tras un largo tiempo de dedicarse al trabajo de albañil. Miles de personas lo llenaron de elogios por su esfuerzo y dedicación.

En la fotografía de Facebook que ya ha dado la vuelta en las redes sociales, se observa al graduado vistiendo su uniforme de enfermero y posando al lado de sus excompañeros albañiles. El profesional sostiene la pala que lo acompañó en su trabajo por tanto tiempo.

Chimas, oriundo de Yucatán, México, formó parte de la generación 2015-2019 del Centro Educativo Rodríguez Tamayo. El mensaje que dedicó en su perfil de Facebook conmovió a miles. “Ya licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido a las personas que me dieron buenos consejos. Agradezco a mi familia y amigos”, se lee en la descripción de la imagen.

El gesto que tuvo el ahora enfermero con sus antiguos compañeros de trabajo y amigos logró cautivar a los usuarios de las diferentes plataformas de Internet. Además, miles destacaron su perseverancia y dedicación para convertirse en todo un profesional de la salud. La publicación de Facebook cuenta con miles de ‘me gusta’ y Manuel Chimas se ha convertido en un ejemplo para muchos jóvenes que desean salir adelante.