Desde hace casi dos meses y cada noche sin descanso, un ’superhéroe’ recorre las calles de Chile para ayudar a personas indigentes. El protagonista de un clip compartido en YouTube es un hombre que se disfraza de Batman para entregar comida en las zonas más pobres del país sureño.

El noticiero Teletrece compartió el reportaje que realizó sobre este ’héroe’ en las redes sociales y el video se volvió viral rápidamente.

Todas las noches, el sujeto aparece con un ’plato’ de comida caliente para entregarle a las indigentes, quienes algo desconfiados se acercan hasta él para recibirla.

El hombre aprovecha en conversar con las personas, ya que durante del día ellos no hablan con nadie. “Mi idea es no criticar(los), mi misión es dar una señal y esa es solidarizarse con el que no tiene”, comentó el sujeto, quien quiso permanecer en el anonimato.

Hasta ahora los aportes que reciben son mínimos, la mayoría de los insumos sale de su bolsillo. A diferencia de la película, este Batman no es millonario, por el contrario, es dueño de un negocio que en cuarentena no ha podido abrir. Aún así, con poco ha encontrado una forma de ayudar.