Los ancianos son los más vulnerables frente al coronavirus. Gran parte de las medidas de prevención adoptadas por los países del mundo tienen como objetivo evitar que el virus llegue a este sector de la población. Por ello, un joven se sumó a esta causa y compartió en Facebook, y Twitter un curioso video de su abuela, quien ha dado un mensaje importante relacionado con la pandemia.

Son varios los testimonios que encontramos en las redes sociales para tomar conciencia y evitar el contagio de la COVID-19. Sin embargo, este reciente clip ha sido uno de los más exitosos.

Las imágenes muestran a Rosario, una señora que reside en España y que ha querido dar un mensaje de reflexión al pedir el cumplimiento de las medidas de seguridad, así como también, el vital uso de las mascarillas.

¿Sabéis quién no se ha ido de vacaciones? Yo, no me he ido ni me pienso ir porque con la que está cayendo... y uno que tampoco se ha ido es el coronavirus. Estoy viendo a gente actuar como si nada de esto hubiese pasado”, comienza con su discurso la mujer, quien agrega: “Qué necesidad tenéis de ir con la mascarilla bajada o en el brazo cuando lo que realmente necesitamos es algo tan básico como llevarla bien puesta”.

En Twitter y Facebook son miles los que han aplaudido las palabras de Rosario y que han reconocido que es uno de los mensajes más claros durante este difícil momento.