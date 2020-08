Encuentra a un robot, un pirata y un esqueleto entre el mar de legos en menos de 30 segundos [FOTOS]

Los usuarios de las redes sociales empezaron a crear divertidos retos visuales con la finalidad de entretener a las personas, medir su capacidad visual y reforzar su trabajo mental, y perceptivo. En el nuevo viral de Facebook deberás encontrar un robot, un pirata y un esqueleto en tan solo 30 segundos.

Los usuarios de las redes sociales lo llaman el nuevo ‘dolor de cabeza’ porque a simple vista parece sencillo; sin embargo es todo lo contrario. A continuación te mostraremos la imagen que está generando todo tipo de reacciones en Facebook y demás plataformas digitales.

Al tener en cuenta que conoces perfectamente la fisionomía clásica del robot, pirata y esqueleto, puedes creer que será sencillo encontrar la respuesta, pero no es así, ya que estos personajes se encuentran inmersos en un mar de legos. Solo debes encontrar los detalles distintos en las formas de los demás.

Mira aquí la imagen

¿Lograste encontrar alguno de estos personajes? Si has llegado a este párrafo entonces tu respuesta es no. Y es que casi nadie ha podido pasar este desafío. A continuación te brindaremos la respuesta y verás que no era tan difícil como esperabas.