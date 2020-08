En Facebook, Instagram, y otras redes sociales, viene causando sensación la historia de ‘Bruce Willis’, un gato que tuvo un radical cambio luego de ser adoptado por una mujer. Ella cuenta que cuando conoció al felino pensó que “era al gato más triste que jamás había visto”, por lo que hizo todo lo posible para llevarlo a casa con ella.

El gato de siete años fue recogido de la calle y llevado al refugio Animal Human Society en Minnesota, Estados Unidos, lugar donde Sandra lo vio por primera vez. A este lugar, el animal llegó lleno de heridas por todo el cuerpo: cicatrices, dientes astillados, problemas con su sistema inmunológico y una herida en el ojo.

Tras conocer a ‘Bruce Willis’, la mujer decidió ir a visitarlo para seguir de cerca su recuperación. Sin embargo, después de haber pasado un mes decidió adoptarlo, por lo que tuvo que convencer al dueño del inmueble donde vivía, pues en el lugar no aceptaban animales.

Después que este cediera, llevó al animal a casa y ella tuvo que encargarse de seguir con su tratamiento para que pudiese recuperarse. Para que todas las personas interesadas pudieran seguir la evolución del gato, le creó una cuenta de Instagram llamada Mister Willis the Cat.

Luego de vivir junto al felino durante un año, Sandra hizo una publicación donde recordó cómo se sintió cuando apenas lo adoptó.

“Muchas veces me pregunté si había hecho lo correcto. Antes de tenerlo, nunca le había administrado medicamentos a un gato. Ahora tenía que hacerlo hasta 15 veces al día. No sucedió de la noche a la mañana, pero poco a poco, nuestros días mejoraron. Ya no necesitaba más medicamentos y comenzó a dormir toda la noche a mi lado”, escribió la mujer.