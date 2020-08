En Twitter, una tierna historia que tiene como protagonistas a una familia y su perro se ha vuelto viral luego que se decidiera construirle una rampa con escaleras al pequeño animal solo para que pueda ver a la gente pasar.

El caso ocurrió en Madrid, España, donde una familia que reside a pocos kilómetros del mar encontró una solución de lo más ingeniosa para resolver un serio problema doméstico que aquejaba a su curioso perro.

Sucede que el frontis del hogar tenía un muro de vidrio elevado que no permitía al animalito observar con tranquilidad lo que ocurría en el exterior.

Agobiado porque el pequeño can sufría por no poder ver a la gente pasar, el propio padre de la familia decidió usar las herramientas de la casa para ayudarlo, de acuerdo a la versión de la joven que narró la historia en Twitter.

Como puede apreciarse en las imágenes compartidas en la red soscial, el considerado amo construyó una rampa con escaleras de madera para que su perro pudiera subir y bajar cada vez que quisiera a contemplar el exterior.

Ahora, el pequeño can no solo podrá ver a la gente pasar, sino que podrá disfrutar de la vista al mar que toda su familia le quiso regalar. Mientras tanto, el orgulloso padre de familia se ha convertido en toda una celebridad en Twitter. Y no es para menos.