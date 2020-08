Le entrega huevo a cachorro rottweiler y este tiene curiosa reacción [VIDEO]

Un video compartido recientemente en TikTok ha despertado ternura en miles de usuarios, puesto que en estas imágenes se mostró la peculiar reacción que tuvo un cachorro rottweiler al ver que su dueña le entregó un huevo de gallina.

La autora del video, que logró superar las 700.000 reproducciones en TikTok, decidió hacer un pequeño ‘experimento’ y le pasó este frágil alimento a este cachorro de solo algunos meses de vida. Al inicio, el pequeño can estaba distraído, pero luego su conducta cambió totalmente.

Cuando la joven le dejó este huevo en el hocico del cachorro rottweiler, el simpático can no dudó en cuidarlo para que no caigan al suelo y termine destruido. Esta inesperada reacción no tardó en volverse todo un éxito en redes sociales.

Si no lo sabes, este video forma parte de un curioso challenge muy popular en TikTok. En esta plataforma social, las personas han comenzado a compartir virales parecidos que muestra la reacción que tienen sus mascotas al recibir este frágil objeto.