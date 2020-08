Google Maps: recorre calles de Estados Unidos y encuentra la escuela donde se filmó High School Musical [FOTOS]

Las cámaras de Google Maps han sorprendido a los fanáticos de High School Musical, película que ganó gran popularidad entre los adolescentes que sintonizaban Disney Channel. Un joven recorrió las calles de Estados Unidos a través de la aplicación de mapas y halló la escuela en la que fueron filmadas varias escenas de esta cinta.

Se trata del East High School, situado Utah, Estados Unidos. Los pasillos de este colegio fueron ambientados para la grabación de varios episodios de una de las más aclamadas películas musicales. Fue un fanático de esta producción quien navegó virtualmente con Google Maps y encontró esta emblemática locación.

La cinta protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens volvió a ser transmitida hace unas semanas en Disney, la cadena de televisión dirigida al público juvenil, en honor a los 14 años desde el estreno. A lo largo de 3 años, los fanáticos de la historia de Troy Bolton y Gabriela Montez, pudieron ser testigos de las increíbles puestas en escena que coreografiaban estos jóvenes actores en East High.

A raíz de dicha maratón de High School Musical que Disney lanzó para los fanáticos, un usuario quiso ubicar la cancha de básquet en la que se grabó “We´re all in this togheter” y quedó sorprendido al saber que se trataba de una escuela que aún existe en la vida real. Las imágenes ya son tendencia en redes sociales.