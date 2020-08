Miles de usuarios de TikTok han quedado conmovidos luego de presenciar un video en el que se muestra la tierna reacción de un perro callejero al recibir un poco de comida de un bondadoso joven.

El curioso episodio quedó registrado en una grabación realizada por el propio protagonista de este clip, quien, tras toparse con el hambriento can en plena calle, decidió grabarse mientras le invitaba un poco de comida que acabada de comprar en una chicharronería.

En las imágenes, que han logrado superar las 32.000 reproducciones en TikTok y otras redes sociales, se observa el momento exacto en que este hambriento can se acerca al joven para ‘pedirle’ un poco de alimento. Es así que el muchacho decidió ingresar a un restaurante cercano y comprar una contundente porción de chicharrón con mote y papa sancochada.

Como se ve en el clip viral de TikTok, el joven buscó al pequeño can para ofrecerle este alimento y el animal lució totalmente emocionado al ver que podría comer algo sabroso.

La grabación de esta curiosa escena no tardó en volverse viral en redes sociales y ha generado diversas reacciones y comentarios de parte de miles de usuarios, quienes no dudaron en felicitar al autor del video por el noble gesto que tuvo con este pequeño can de la calle.