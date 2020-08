Una amistad sin barreras. Un perro bautizado con el nombre de Simón se convirtió en el protagonista principal de unas imágenes que se compartieron en Facebook y Twitter, debido a que su antiguo dueño continúa enviando cartas al albergue Pergatuzoo, situado en México, donde el animal vive actualmente.

Hace unos meses atrás, el menor dejó un conmovedor mensaje junto a su ‘engreído’ para explicar los motivos de su abandono en dicho lugar porque no soportaba que su padre lo rechace de la peor manera.

“Te dejo a Simón, es mi perro y no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vuelvo por él”, escribió a mano en aquella oportunidad el pequeño.

Pese al tiempo transcurrido, el niño no se olvida de su fiel ‘compañero’ y ahora otra de sus cartas se volvió tendencia en las redes sociales, lo cual cautivó los corazones de los usuarios. “Simón te extraño, me dijeron que te llevaron al veterinario y te dejo tres pesos”, se lee en Facebook.