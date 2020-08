Se vuelve famosa en TikTok por sus ‘caritas pintadas’ de personajes de El Chavo del 8 y Patacláun [VIDEO]

Una artista peruana es la nueva sensación de TikTok y otras redes sociales, debido a las divertidas creaciones que hace con ‘caritas pintadas’ de algunos sketches de programas humorísticos como El Chavo del 8, Patacláun y Los Simpson.

La República conversó con María Helen Huamán, la autora de estos graciosos videos, quien es una mujer arequipeña que tiene un gran talento para el maquillaje, el cual la llevó a dar vida a estos entrañables personajes.

La tiktoker peruana, conocida como Mayishitha, nos contó que, debido a la cuarentena por el coronavirus, su trabajo de pintura de rostro se vio truncado y por ello decidió recrear divertidos personajes en su propio rostro y realizar videos para TikTok y YouTube.

Asimismo, indicó que, si bien actualmente solo hace estos videos por diversión, está pensando dar algunas clases para que sus fanáticos conozcan un poco más de su arte, el cual viene cultivando desde hace varios años.

“Llevo tres años haciendo este trabajo de pintar caritas y me gusta mucho. Varios me han dicho que quieren aprender y me gustaría darles algunos de mis tips”, señaló la joven, quien actualmente tiene más de 300.000 seguidores en TikTok.

“Si bien hay muchas personas que han elogiado mi trabajo, también hay algunas que me han dado comentarios negativos, pero les resto importancia ya que el cariño de las personas pesa mucho más. Ellos me motivaron a seguir haciendo volar mi imaginación”, refirió la joven, quien también cuenta con un canal de YouTube donde ya superó los 75.000 suscriptores.

Si deseas ver su trabajo no dudes en revisar su perfil de TikTok y su página oficial de Facebook llamada Caritas Pintadas Manitas Traviesas, donde suele compartir algunos de sus más divertidos trabajos artísticos.