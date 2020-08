Niño vende helados para costear pasaje a la ciudad y camioneros le compran todo lo que tenía [VIDEO]

Es viral en YouTube. Unos 11 dólares era lo que necesitaba un pequeño niño para pagar un pasaje que lo llevaría a conocer a su pequeña sobrina. Para ello, vendía pequeños helados en las calles. El conductor de un camión que pasaba por la zona, tuvo un bello acto de nobleza y le obsequió más dinero del que necesitaba.

Este emotivo hecho ocurrió en Brasil. Allí, un hombre manejaba su camión y se detuvo en una gasolinera, donde se encontró con el protagonista de este video y le preguntó por qué estaba vendiendo golosinas en las calles.

El pequeño niño le confesó que necesitaba reunir una cantidad de dinero para poder viajar en bus hasta la ciudad. Este señor, junto a unos compañeros, no dudaron en tenderle una mano a este inocente niño y le regalaron el dinero. Unos 100 reales que equivalen a 18 dólares, fue lo que recibió este pequeño.

Sin embargo, el menor les pidió que aceptaran llevarse los helados, pues, de no ser así, su madre no creería que vendió todo en una sola tarde. Ante la desinteresada ayuda que recibió este pequeño, no pudo contener su emoción y esta se hizo tendencia a través de YouTube y otras plataformas.

Aunque el nombre de estos buenos hombres no se dio a conocer, muchos residentes de la zona se encargaron de brindarles algunos halagos por su amable gesto. Además, gracias a esta significativa ayuda, el menor podrá cumplir su objetivo de poder ver a su familiar.