Un perro ‘malcriado’ es el protagonista de un reciente video viral que ha despertado más de una risa entre los usuarios de TikTok. ¿Qué ocurrió? Este can fue grabado por su dueña, mientras se ‘enfrentaba’ a su madre, pues no quería obedecer cuando le decían que entre a la casa para dormir.

Las imágenes, grabadas por la usuaria @aldanasp, han hecho que miles de cibernautas suelten más de una carcajada, y así lo demostraron en los cientos de comentarios que se leen en la publicación. En solo un día, esta escena ha acumulado más de 400.000 reproducciones en TikTok.

Este can, según contó su dueña en los comentarios, fue adoptado por la familia hace 4 meses y ha demostrado tener un fuerte genio, frente a las órdenes que le dan en su casa.

Tal como se aprecia en este viral de TikTok, la joven y su madre le piden que ingrese a la vivienda, pues ya es hora de dormir. Sin embargo, el perro no obedece y se queda en la entrada. Al ver que le van a cerrar la puerta, usa su pata para impedirlo y se toman varios segundos en esta discusión.

Finalmente, podría parecer que dejan a la mascota afuera, pero su dueña se encargó de aclarar que no fue así, pues no permitieron que vuelva a dormir en las calles. Usuarios de países como México, España y Estados Unidos no tardaron en reaccionar a esta hilarante escena.