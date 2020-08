Joven se esconde para jugarle broma a su perro y este protagoniza divertida escena [VIDEO]

Un video compartido recientemente en TikTok y YouTube ha despertado ternura en miles de usuarios, pues mostró la divertida escena que protagonizó un perro al no poder encontrar a su dueña, quien se había escondido debajo de una manta.

La autora del video, que logró alcanzar miles de reproducciones en TikTok, estuvo jugando con su perro y fingió ‘desaparecer’ para ver lo que hacía su mascota. Las imágenes con esta peculiar escena se hicieron tendencia en países como México, España y Estados Unidos.

Cuando la mujer lanzó la pelota de juguete para que su perro fuera a recogerla, ella aprovechó esta distracción para echarse en el suelo y taparse, con la finalidad de no ser vista por el can. El simpático animal no pudo contener su emoción por el juego y se tropezó con ella, sin darse cuenta de lo que pasaba.

Sin embargo, esto no es todo, ya que además el cachorro no la distinguió y siguió buscándola por toda la casa, pese a que ella estaba delante de él. Su reacción no tardó en volverse un completo éxito en redes sociales.

Quizás no lo sepas, pero este video es un challenge muy popular en TikTok. En dicha plataforma, las personas han comenzado a compartir virales similares que muestran el comportamiento de sus mascotas al ver que ellos ‘desaparecen’ de forma repentina.