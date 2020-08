Se cansó de que un desconocido estacione un auto en su propiedad y lo cubrió de plástico [FOTOS]

Tobe Bailey, un hombre de 49 años, fue el protagonista de una curiosa historia que se hizo viral en Facebook y otras redes sociales. Él se cansó de que un desconocido estacionara un automóvil en su propiedad de manera recurrente, por lo que decidió vengarse de una peculiar forma y cubrió todo el vehículo con un plástico de color negro.

Bailey vive en Margaret, una localidad que se encuentra a 120 kilómetros al sur de Londres, Inglaterra, junto a su esposa y sus siete hijos. Según detallan en el diario Metro, el hombre contó que había colocado un letrero muy cerca al estacionamiento, el cuan indica que nadie debe parquear en ese lugar, pues es propiedad privada.

Pese a estas advertencias, un automóvil se estacionaba en el lugar dos o tres veces por semana. Ante esto, él decidió dejar una nota escrita a mano en el parabrisas pidiéndole al dueño que lo retire de ahí. “Me senté en el balcón, abrí una lata de cerveza y esperé. No pasó nada, no vino nadie. Me fui a cenar y el auto seguía allí cuando volví”, detalló.

Ante tal situación, decidió vengarse de una forma sumamente particular. Tomó un rollo de plástico negro y comenzó a cubrir el vehículo por todos lados, hasta dejarlo completamente tapado.

Finalmente, la dueña del automóvil apareció en el lugar y mencionó que le pareció muy gracioso que envolviera así a su vehículo. Además, le pidió disculpas a Tobe Bailey y prometió no volver a estacionarse en su propiedad.