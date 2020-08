Rescató a perro y este le agradece con los troncos más grande que encuentra en el campo [VIDEO]

Un conmovedor video publicado en Facebook ha maravillado a miles de usuarios en esta red social, quienes conocieron la historia de Snoop, un perro que fue rescatado por un hombre y, a manera de agradecimiento, decidió entregarle los troncos más grandes que encontró. Las imágenes se volvieron tendencia en Estados Unidos, México, Perú, entre otros países.

Snoop, como se llama el perro, llevaba una vida difícil en las calles cuando fue rescatado por Elliot Ford, quien lo adoptó en su campo. Desde entonces el can ha mostrado su felicidad buscando los palos más grandes para llevárselos a su dueño. Elliot se mostró sorprendido y publicó en su cuenta de Facebook que, para Snoop, nunca es suficiente un tronco y estará alerta para encontrar uno nuevo.

“Le encanta llevar palos enormes. Ni siquiera son palos, están llenos de ramas de árboles”, contó Elliot Ford al medio The Dodo. Adicionó que no importa el tamaño de la rama, los recoge todos como si fueran iguales y los lleva con orgullo para su dueño. De acuerdo al hombre, Snoop realiza esto de pequeño cuando fue rescatado, pero no fue fácil, porque al principio tenía que abrirse camino desde los palos hasta llegar a las ramas.

“Empezó muy pequeño, pero cada año ha ido subiendo de nivel. Ahora acaba de cumplir 5 años y siempre está buscando el palo más grande. Aproximadamente el 50 % de los palos que recoge, en realidad se los lleva a casa”, reveló Elliot, quien añadió que cuando se topó con Snoop en la calle, sabía que tenía que adoptarlo. “Pensé que alguien tenía que hacer algo al respecto, llevárselo, darle algo de comida y, en última instancia, darle una vida mejor”, agregó.

