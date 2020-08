Joven propone en TikTok acertijo que el “97 % de los graduados de Harvard no puede resolver” [VIDEO]

En TikTok no se encuentran únicamente videos graciosos o parodias de películas y series, sino también algunos retos y acertijos complejos de resolver. Así lo dio a conocer Jack Fanshaw, un joven estadounidense de 22 años, quien comentó en su cuenta que “el 97 % de los graduados de Harvard no puede resolver”, mientras que la mayoría de niños que van a la guardería podrían dar con la respuesta correcta.

El video no tardó en volverse viral en TikTok, donde alcanzó más 10 millones de reproducciones y 28.000 compartidas, y llegó a trascender a otras redes sociales como Facebook e Instagram; además de ser muy comentado en países como Estados Unidos, México, Perú, entre otros. A continuación te mostraremos el nuevo clip tendencia que ha dejado a los cibernautas con un ‘dolor de cabeza’.

PUEDES VER Perro asusta a gato travieso que golpeó accidentalmente a su dueño [VIDEO]

“Vuelvo blancos a los osos polares y le haré llorar. Hago que los chicos tengan que orinar y que las chicas se peinen. Hago que las celebridades se vean estúpidas y que las personas normales se vean como celebridades. Vuelvo los crepes marrones y hago burbujear su champán. Si me aprieta, explotaré. Si me mira, explotará”, contó Fanshaw en su cuenta de TikTok. Finalizó con las palabras: “Avíseme si puede resolver este acertijo”.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en contestar el acertijo viral y comentaron: “agua”, “presión” o “tiempo”; mientras que otros se perdían en la parte del “oso polar”. A continuación te dejamos el video de TikTok para que intentes superar este reto.

Si es que has llegado a esta parte es porque no has encontrado la respuesta correcta, pero no te preocupes, tal como dice el enunciado, ni el 97 % de los graduados de Harvard ha podido resolverlo. ¿Cuál es la solución? Un simple “no”, por ejemplo, “no, no puedo adivinar el acertijo. Es por eso que los niños lo están haciendo bien. Mientras los estudiantes de Harvard intentan el modo difícil, los niños dicen: ‘Uf, no hay respuesta”, finalizó Fanshaw.