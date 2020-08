¿Puedes ver los tres inodoros cerrados? El reto visual que casi nadie logra superar [FOTOS]

Una curiosa imagen compartida en Facebook se ha vuelto viral en poco tiempo, ya que en ella se planteó un complejo reto visual, el cual en poco tiempo se ha convertido en una de los challenges más difíciles que hasta el momento se han visto en esta plataforma social.

El desafío viral te reta a localizar en solo diez segundos a tres inodoros que se encuentran cerrados. Si bien miles de usuarios de Facebook creyeron que esta era una tarea sencilla, lo cierto es que casi nadie ha podido dar con una respuesta correcta. ¿Quieres intentarlo?

Durante el tiempo de aislamiento social por el coronavirus, las personas han buscado todo tipo de pasatiempos para no aburrirse en casa y los retos visuales de Facebook se han convertido en la alternativa perfecta para divertirse en familia y mantener la mente ocupada.

Este nuevo challenge se volvió viral en Facebook puesto que, si bien parece algo muy sencillo, miles de usuarios no pudieron dar una respuesta acertada. Como podrás notar, en esta imagen se muestran varios inodoros abiertos; sin embargo, aunque parezca mentira, hay tres de ellos que están cerrados.

Desliza las imágenes para ver la respuesta de este nuevo reto visual. Foto: Televisa/facebook

Para poder dar por superado esto desafío de Facebook, deberás decir el lugar exacto en el que estos equipos sanitarios están ubicados. Si no has podido dar con su paradero, no te preocupes, ya que aquí te daremos las respuestas correctas.

Para ver la ubicación exacta de los inodoros abiertos, solo revisa la galería ubicada en la parte superior y desliza las imágenes hacia el lado izquierdo. Como podrás notar, la respuesta no era demasiado complicada como parecía.