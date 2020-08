Conoce cuál es el verdadero origen del popular sonido en la introducción de Netflix [VIDEO]

El inconfundible audio que tiene Netlfix para presentar sus películas, ha generado que miles de usuarios se pregunten de dónde provienen esos dos golpes que se escuchan cada vez que la plataforma presenta una producción bajo su sello. Muchos han especulado sobre el origen de este inconfundible sonido y, luego de varias teorías, un usuario de TikTok reveló la verdad detrás de esta introducción.

Resulta que en un inicio, Netflix no contaba con esta animación en las presentaciones de sus producciones. No fue hasta el éxito de su primera serie original, House of Cards, que la plataforma de streaming más popular del mundo, decidió utilizar un importante momento de esta serie para enmarcar cada inicio de las cintas que llevan su firma.

Como muchos fans de esta serie recuerdan, el final de la segunda temporada muestra al protagonista Francis Underwood, interpretado por Kevin Spacey, convirtiéndose en el presidente de Estados Unidos. La escena concluye con el personaje mirando de frente a la cámara y dando dos golpes a la mesa.

De esta manera, Netlfix adoptó este pequeño extracto como suyo, para que sea el audio que represente cada producción original que podemos ver en toda la gama de filmes que pone a la disposición de sus suscriptores.

Con esto, le rinde homenaje a uno de sus primeros grandes éxitos. Si eras de los que se hacían esta pregunta sobre el significado de este icónico sonido, te invitamos a ver el video dentro de esta nota para que tus dudas queden despejadas.