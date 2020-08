Un travieso gato se ha robado todas las miradas en TikTok y otras redes sociales, después de protagonizar un divertido video viral. ¿Qué pasó? El minino descansaba sobre el piano de su dueña y cuando decidió bajarse, tocó varias teclas por accidente y esto generó que el sonido que emitía el instrumento acabe por ‘sorprenderlo’.

La escena fue compartida por la cuenta de TikTok @ladbible y ya ha conseguido más de 80.000 reproducciones. Además, las imágenes generaron sorpresa entre los usuarios, quienes la compartieron en una página con contenido de mascotas en Facebook.

En su intento por llegar al piso, este tierno gato no toleró la bulla que ocasionaba el piano de su cuidadora y trató de apresurarse en bajar. Finalmente, pudo lograrlo y el ruido no logró hacerle daño a sus sensibles oídos. Su dueña decidió compartir esta escena, pues tomó con gracia la pequeña travesura de su mascota y no tardó en volverse tendencia.

Usuarios de países como México, España y Estados Unidos quedaron bastante enternecidos con la escena y así lo demostraron en los comentarios que dejaron sobre el video viral de TikTok. “Qué lindo gatito, por suerte pudo bajarse a tiempo y la bulla no lo hizo daño”, dijo una internauta sobre este pequeño felino.