Shrinivas Gupta, un empresario indio que perdió a su esposa en un accidente automovilístico en 2017, se ha hecho viral en YouTube, Facebook y otras redes, tras la difusión de algunas imágenes en las que se ve la impresionante de estatua de silicona que mandó a fabricar en homenaje a la difunta madre de sus hijas.

El empresario, quien vive en Koppal (al sur de India), contó que deseaba tener, de alguna forma, a su esposa Madhavi presente en la inauguración de la casa en la que ambos anhelaban vivir, por lo que no tuvo mejor idea que mandar a hacer una estatua realista de ella dentro de la vivienda.

“Ella estaba esperando ansiosamente este día. Era la casa de sus sueños. ¿Cómo no podría tenerla a mi lado? Estoy tan feliz de que ella esté con nosotros”, contó Gupta a los medios locales.

En un video de YouTube, que fue compartido por la página Cater Clips, se puede ver el impactante aspecto de la escultura, no solo por el tamaño, sino por cada detalle de su cuerpo y vestimenta, que la muestra como si se tratara de una persona real.

Mira el video viral:

Gupta detalló que decidió mandar a hacer el monumento de silicona por recomendación de los propios artistas que se encargaron de fabricarlo. “El artista Shreedhar Murthy, de Bengaluru, tardó un año en preparar la estatua de mi esposa. Él me sugirió que sea de silicona y no de cera, ya que vivimos en Koppal, que es un lugar caluroso y el aire acondicionado no se puede encender todo el tiempo para mantener la cera”, explicó.