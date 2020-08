Annabelle llegó a Lima. O, al menos, eso es lo que sostienen un grupo de ingeniosos usuarios de las redes sociales que decidieron viralizar imágenes de su arribo a nuestro país para fomentar el respeto por la inmovilización social que regresa este domingo 16 de agosto.

La noticia del supuesto robo de la muñeca Annabelle de su vitrina en el Museo Warren Occult, Connecticut, Estados Unidos, mantuvo en vilo a fanáticos en todo el mundo este fin de semana. En nuestro país, generó además una ola de memes sobre los posibles escondites que tendría el célebre juguete.

PUEDES VER Annabelle: conoce la historia real de la terrorífica muñeca poseída

La publicación del grupo en Facebook ‘Master Store Perú - Accesorios y Regalos’ muestra a la famosa muñeca Anabelle en la sala de embarques del aeropuerto Jorge Chávez, además de su paso por el Centro Histórico de Lima mientras come un pollo a la brasa.

¿Annabelle realmente se escapó? La verdad detrás de la noticia viral - Crédito: Warner Bros. Pictures

Las imágenes originales corresponden a una activación realizada en Lima previo al estreno de la película ‘Annabelle: Creation’ (Annabelle: La creación) del año 2017.

Sin embargo, nada quita lo ingenioso de la idea que han tenido los usuarios de las redes sociales para aprovechar la supuesta fuga de la muñeca Annabelle en este contexto de confinamiento social. ¿Y usted, qué destino le recomendaría visitar?

¿Qué pasó con la muñeca Annabelle?

Todo inició cuando se difundió la entrevista que tuvo la actriz británica Annabelle Wallis con The Hollywood Reporter (THR). En ella, Wallis contó una anécdota que tuvo con Tom Cruise durante las grabaciones de la película The Mummy y cómo él la logró convencer para que corra a su lado en una toma. “Me dijo que nadie corría en la pantalla a su lado, por lo que le dije que ‘no era buena haciéndolo’ y que no había problema”, explicó.

De alguna manera, la palabra ‘correr’ (‘run’ en inglés) fue traducida de forma errónea por portales internacionales y, tomando en cuenta que los nombres de Wallis y de la muñeca se escriben igual, este hecho ocasionó que surgiera el rumor de que Annabelle “se había escapado” (puesto que la palabra ‘run’ puede ser interpretada como ‘correr’ o como ‘escapar’).

Annabelle es uno de los objetos más conocidos del Museo Warren. Créditos: composición

El portal Heavy nos da otra razón del nacimiento de esta historia viral. Pocos recuerdan, pero Wallis fue parte del elenco de Annabelle, película del 2014 dirigida por James Wan. En la conversación con THR, comentó cómo fue trabajar con el cineasta y reveló que conservan una gran amistad.

PUEDES VERAnnabelle: los datos más aterradores de la muñeca diabólica que inspiraron la película

¿Quién es Annabelle?

Annabelle es una muñeca de trapo que tiene como cabello estambre rojo y en su nariz un pedazo de tela triangular. El juguete perteneció a una estudiante de enfermería de nombre Donna, quien compartía departamento con su amiga Angie. Sin embargo, empezaron a notar hechos anormales con la muñeca y la reportaron a los Warren.

El ‘reinado de terror’ de Annabelle comenzó en 1970, después de que una mujer comprara la muñeca Raggedy Ann a su hija Donna, una estudiante de enfermería. Poco después de tenerla, los informes afirmaron que la muñeca levitaba y atacaba a las personas. Es aquí donde los Warren tomaron el caso y determinaron que el objeto estaba ‘poseído’. La confiscaron y la llevaron a su museo donde se encuentra en la actualidad.