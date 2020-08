Vía Facebook. Las fotos de la licencia de conducir o de cualquier otro documento de identidad, no siempre suelen ser las mejores, pues muchas personas se muestran poco conformes con el resultado. Sin embargo, la experiencia que vivió la protagonista de esta historia fue más allá. La joven recibió su nueva licencia con la fotografía de una silla vacía y este hecho se ha vuelto viral en diversas redes sociales.

Ese insólito episodio ocurrió en el estado de Tennessee, Estados Unidos. Jade Dodd renovó su permiso de conducir a través de la página web de la entidad correspondiente y el documento fue enviado hasta la puerta de su casa. Pero, al recibirlo, se terminó llevando una gran sorpresa, pues su rostro no aparecía en ella, solo se veía la silla.

Según señaló la joven para CNN, ella se comunicó de inmediato a la agencia y los trabajadores no podían creer el tremendo error que cometieron. “La encargada realmente no me creyó cuando le dije: ‘oye, necesito que me arreglen esta licencia’. Luego, lo buscó en el sistema y dijo: ‘oh, necesito a mi gerente para esto’”, declaró Dodd.

El Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional de Tennessee, dijo para el medio antes señalado que, esa fotografía fue la última que se tomó y accidentalmente fue colocada sobre la identificación de la muchacha. Ella, lejos de enojarse por lo ocurrido, lo tomó con mucha gracia y señaló que alivió su estado de ánimo en medio de esta pandemia. Además, no dudó en compartir este insólito error en su cuenta de Facebook, sin imaginar que acabaría siendo tendencia.

Tras la publicación del peculiar resultado en sus redes sociales, las imágenes ya han conseguido más de 20.000 compartidos. Además, resaltó que al cabo de unos días, logró recibir una nueva licencia. Esta vez con la foto correspondiente.