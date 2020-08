El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, indicó haber enviado una carta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, solicitando que venda o done a la región la nueva vacuna contra la COVID-19, este hecho no pasó desapercibido para el comediante Carlos Álvarez quien parodió a la autoridad regional tras esta controversial declaración.

Fiel a su estilo, Álvarez se caracterizó como el personaje al que denominó “Elmer Cacheres Pellizca” y lanzó un video de su imitación a través de su cuenta oficial de Facebook.

“Ya lo llamé a mi hermano, el camarada, compañero Putin y le he pedido que mande la vacuna, que me la regale o me la venda, igual me da. Y, estoy esperando que me conteste inmediatamente. Además, yo seré el primero en inyectarme esa vacuna”, dice en la parodia.

Además, hizo alusión a las personas que critican a Cáceres Llica por sus declaraciones y por su gestión frente al Gobierno Regional de Arequipa. “No sé por qué ustedes me tienen tanta envidia, por qué me insultan tanto, por qué soy objeto de bromas”, manifiesta en su mensaje.

La parodia de Carlos Álvarez alcanzó 37 mil reporducciones, 801 compartidos, más de 2 mil interacciones y 270 comentarios a solo tres horas de publicarse el video.