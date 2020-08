A través de las diferentes plataformas digitales los usuarios han sido testigos del elevado costo que ponen algunos restaurantes limeños a sus platos. Por ejemplo se han visto casos de tallarines verdes, tamales y torta tres leches a 43, 15 y 65 soles respectivamente. En esta oportunidad, los youtubers DesbalanceAdos publicaron en su canal de YouTube la causa rellena más cara de nuestro país. ¿Cuánto cuesta? 35 soles.

Los jóvenes peruanos realizaron un curioso experimento en el video, donde compararon la causa rellena ‘más barata’ que se vende en la capital de Lima con la ‘más cara'. ¿Los montos? 15 y 35 soles respectivamente. En las imágenes del viral de YouTube se puede ver como reciben ambos productos y basan sus calificaciones según el precio, peso y sabor. ¿Quieres saber todo sobre estos platos? Continúa leyendo la nota.

De acuerdo al video viral de YouTube, el peso de la primera causa rellena - la más barata - es de 239 gramos, sin contar la lechuga y el huevo; mientras que la segunda, 362 gramos. Tras esto, decidieron compararon la apariencia y el sabor. Al principio se puede ver que ambas son casi idénticas; sin embargo, tienen pequeñas diferencias como por ejemplo, una usa más papa y menos pollo cuando la otra tiene lo opuesto.

Llegó la hora de probar ambas causas rellenas. “El pollo no está completamente deshilachado, son trozos más grandes. No está mal, pero creo que no ha sobresalido para nada. Normalmente cuando le ponen limón sale más rico, no tiene mucha mayonesa. Me parece que cumple y le doy de puntaje un 6″, expresó el joven luego de haber saboreado un poco del potaje ‘más barato'.

En cuanto a la causa rellena ‘más cara'. “Lo que más sentí fue la papa, se perdió el sabor del pollo y algo que me di cuenta es que está mezclado con mayonesa y cebolla en cuadraditos. Me parece que sí le pusieron limón y ají amarillo, pero lo que más sobresale es la papa. Le pongo un 6.5″, sentenció la chica. Finalmente ambos comentaron que se quedaron sorprendidos con la “poca diferencia” que hay entre ambos platos.

El video viral de YouTube llegó a tener más de 24.000 reproducciones en tan solo unas cuantas horas y generó diversos comentarios en las redes sociales, como por ejemplo: “Me han echo acordar cuando salía de la universidad y comía causa”, “Con menos de 35 puedes hacerte una fuente entera de causa muy bien elaborada”, “Yo lo encuentro en la esquina por 1 sol”.