Un video publicado en YouTube se ha vuelto viral y ha conmovido a miles de usuarios, pues muestra la historia de Starling, una perrita chihuahua que fue rescatada de la calle y que le costó volver a confiar en las personas. Los que se encargaron de ella en el refugio, la ayudaron hasta que consiguió una familia adoptiva.

Diariamente se ve en YouTube, y otras plataformas de Internet, miles de videos que tienen como protagonistas a animales en todo tipo de situaciones. Algunos de estos momentos se caracterizan por ser divertidos, sorprendentes y otros completamente conmovedores, tal y como en este caso.

El refugio Hope Animal Rescue se encargó de rescatar a una chihuahua abandonada, la cual se encontraba sumamente temerosa y desconfiada con las personas. Con el pasar de los días, las cuidadoras trataron de ganarse su confianza y su cariño hasta que encontrara una nueva familia. Todo quedó grabado y posteriormente fue compartido en redes sociales.

En el video que se hizo viral en YouTube se puede ver cómo una de las encargadas del lugar relata que el primer día que el can llegó al lugar no paraba de temblar y no quería salir de la jaula en la que la había llegado.

Los primeros cinco días Starling permaneció casi sin moverse, pero gracias a que las cuidadoras fueron pacientes, consiguieron que esta dejara de tenerles miedo y por fin saliera a pasear a la calle. Los siguientes días, la perrita ya se había adaptado completamente, pues jugaba y corría por todos lados.

Finalmente, tras pasar casi un mes en el refugio, una familia se interesó en adoptarla y la llevaron a vivir con ellos. Este tierno clip se volvió viral tras se publicado en YouTube y obtuvo miles de reproducciones en cuestión de horas.