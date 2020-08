Un video compartido en TikTok se volvió tendencia en poco tiempo y ya ha sido compartido en varias redes sociales. La joven reveló un peculiar ‘truco’ para conocer si su perro confiaba en ella. Miles intentaron realizarlo con sus mascotas, pero no consiguieron el mismo resultado.

Laura Airo es una joven usuaria de TikTok que suele compartir entretenidos videos en dicha red social. Un reciente clip compartido por ella logró hacerse viral y ha sorprendido a millones de internautas.

La chica quiso otorgar un poco de su conocimiento y publicó una escena en la cual enseña cómo puedes saber si tu perro te tiene confianza. “¿Quieres saber si tu perro cree en ti? Muy fácil. Coge sus patitas traseras y estira sus dos piernas.

Como se observa en las imágenes, el can está echado sobre una cama y la dueña le coge las dos patas traseras para elevarlas. Según su teoría, si el can se estira en lugar de morderla es porque confía en ella.

Varios usuarios dejaron hilarantes comentarios al respecto: “Mi perro de 10 años me mordió, ya no aguanta mis tonterías”. “Lo intenté mientras estaba dormido y solo bostezó“. “No puedo porque mi perro tiene tres patas, si las cojo, me da miedo que se caiga”.

El clip de TikTok ya tiene más de 1 000 000 de reproducciones y posee 188.000 me gusta.